La provincia de Córdoba es testigo de un importante incremento de los contagios por coronavirus, principalmente por la variante Ómicron. (VER: Coronavirus en Córdoba: hay más de 800 casos de la variante ómicron en la provincia

En tal sentido, el investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, indicó que la enorme capacidad de contagio a través de esta variante "es muy parecida a la que se observó en Dinamarca y el Reino Unido".

Allí, "los casos parecen duplicarse aproximadamente cada dos o tres días", señaló.

El pronostico, para el investigador, no es alentador. "Si continúa esta trayectoria uno esperaría que en las próximas semanas la provincia de Córdoba, o al menos la ciudad, estaría con números récord de casos". remarcó.

Si bien la variante Ómicron es capaz de infectar a personas vacunadas en un ritmo mayor a otras variantes del coronavirus, el bioquímico recalcó la importancia de completar el esquema de inmunidad.

"Esto no significa que las personas vacunadas estén en mayor riesgo que las no vacunadas, sino todo lo contrario. Las personas vacunadas siguen estando mucho más protegidas frente a esta variante que las no vacunadas", explicó.