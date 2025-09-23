La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de Córdoba, informó que el riesgo de incendios forestales será muy alto y extremo durante los próximos días.

La advertencia alcanza al martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, fechas en las que las condiciones meteorológicas favorecen la propagación del fuego.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, advirtió que “está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, así como realizar cualquier actividad que pueda dar origen a un incendio forestal”.

Además, las autoridades advierten a la comunidad que, en caso de detectar una columna de humo o un principio de incendio, los vecinos pueden avisar de inmediato a las autoridades a través de los siguientes números de emergencia:

0800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Desde el Ministerio recordaron que la prevención es fundamental para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.