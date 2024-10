"En cuatro meses el sistema puede colapsar si esto no se reconduce", dijo el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, al plantear una nueva crisis hídrica en Sierras Chicas para este verano.

El mandatario local le pidió al gobierno provincial anticiparse frente a las primeras señales de alarma como "un ritmo de bajante de seis a siete centímetros diarios".

"Hasta catorce metros por debajo del vertedero el sistema funciona bien, hasta los 18 metros se puede garantizar la calidad del agua", dijo Lemos después de aclarar que el nivel actual es de once metros por debajo del nivel de vertedero.

El intendente de Río Ceballos no dudó en remarcar: "si no disminuye el consumo, si no recibimos agua de otras fuentes el sistema va a colapsar en enero".

Para hacer frente a la crisis crónica que se avecina, Lemos le pidió a la Provincia disponer de un cupo excedente Acueducto Sierras Chicas Norte.

"Sabemos que hay un excedente de alrededor de cien metros cúbicos hora y nosotros cuenta con el poder de la distribución del excedente. Estamos haciendo el pedido formal para que habilite ese cupo", afirmó.