La Policía de Córdoba anunció la llegada de fuertes vientos durante la madrugada y tarde del viernes. 

“Se prevé la presencia de fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 75km/h, junto a la probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión”, expresaron en un comunicado.

Además las condiciones favorecerían un riesgo de incendio alto para la región.

Se recomienda circular con precaución. 

X de Policía de Córdoba

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes el clima será agradable con una máxima de 26º y una mínima de 12º con cielo parcialmente nublado. 

Sin embargo durante el fin de semana las tormentas llegarían: el sábado la máxima será de 18º y la mínima de 13º con lluvias. El domingo habrá precipitaciones y el registro máximo que se espera será de 22º y el mínimo, de 14º.

El pronostico extendido para Córdoba: Servicio Meteorológico Nacional.
