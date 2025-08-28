La Policía de Córdoba anunció la llegada de fuertes vientos durante la madrugada y tarde del viernes.

“Se prevé la presencia de fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 75km/h, junto a la probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión”, expresaron en un comunicado.

Además las condiciones favorecerían un riesgo de incendio alto para la región.

Se recomienda circular con precaución.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes el clima será agradable con una máxima de 26º y una mínima de 12º con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo durante el fin de semana las tormentas llegarían: el sábado la máxima será de 18º y la mínima de 13º con lluvias. El domingo habrá precipitaciones y el registro máximo que se espera será de 22º y el mínimo, de 14º.