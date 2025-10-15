Alerta por ráfagas de viento en Córdoba: tormentas y chaparrones para el jueves

El clima en Córdoba sufrirá alteraciones desde la madrugada del jueves con el ingreso de un frente frío que se hará sentir con ráfagas de viento sur.

La ventolera tendrá picos de setenta kilómetros por hora hasta la mañana del jueves en el territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para el sector noroeste de Córdoba donde los fenómenos climáticos serían de mayor alcance.

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba informó que desde las 2:00 horas del jueves ingresará un frente frío desde el sector sur-suroeste, que provocará fuertes ráfagas de viento y se extenderá hasta el viernes.

En la zona del Valle de Traslasierra esperan con ansias en cambio de tiempo para sofocar las llamas del incendio que lleva seis días en la zona de la Quebrada del Condorito.