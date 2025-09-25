Alerta temprana: después de los vientos, advierten por fuertes tormentas

Este jueves tiene, en tierras cordobesas, nuevamente al viento norte como protagonista.

En ese marco es que es máximo el alerta ante la posibilidad de incendios forestales en la provincia.

El fenómeno se presenta este jueves de igual manera en casi todo el territorio, con máximas de entre 20 y 25 grados.

En ese camino es que está vigente un “alerta amarillo” por los efectos que podría tener.

En el sur y el oeste de Córdoba tendría un impacto mayor, con “vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 80 km/hora”.

Los vientos tendrán protagonismo hasta el viernes inclusive.

Pero el viernes, el día que se anuncia un crecimiento del mercurio, las nubes ya copan el cielo.

Desde el Sistema de Detección temprana tienen vigente un “alerta amarillo” ante la chance de tormentas, que surgen a partir de la tarde del viernes.

“El área será afectada lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, reza el informe, anticipando que “se espera fundamentalmente abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas”.

Podrían llover entre 20 y 40 milímetros.

La inestabilidad persistiría también el sábado.