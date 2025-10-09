Alerta temprana: fuertes vientos en Córdoba, en medio de calurosas jornadas

La primavera ya hizo pie de buena forma en Córdoba.

Como botón de muestra, este jueves el mercurio se pinta de rojo, con marcas de más de 30 grados en varios sectores del territorio.

Pero las marcas continúan en alza con los días siguientes.

El viernes con unos puntos por encima, merced a que los vientos que llegan del norte pasan de ser regulares a tener fuertes ráfagas.

El sábado toca su pico, con previsiones de hasta 35º en el centro de la provincia.

Sin embargo, ese día se produce el cambio de tiempo. Por un lado, con el giro en los vientos.

En ese camino es que el sur cordobés se encuentra involucrado en un “alerta amarillo” emitido desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

El ingreso de un frente frío es el principal condicionante.

“El día sábado el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”, reza el informe oficial.

A su vez, también podrían presentarse tormentas.