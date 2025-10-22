Alerta temprana: para cuándo se prevé que pueda llover en Córdoba

El contexto está marcado por días de elevadas temperaturas. Y esto suele dejar lugar, luego, a la inestabilidad.

Ese parece ser el sendero de estas jornadas en tierras cordobesas, con marcas por encima de los 30 grados.

Por eso, desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional tienen en marcha un “alerta amarillo” ante la chance de tormentas.

Y si bien las lluvias podrían presentarse desde hoy, el mayor impacto se presenta el jueves, a partir de la tarde-noche.

Afectando fuertemente al sur provincial, se anuncian fenómenos “localmente fuertes”.

El informe reza: “Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/hora”.

En tal sentido, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual”.