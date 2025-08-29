Alertan por fuertes lluvias y tormentas en Córdoba y diez localidades del área metropolitana

El informe indica que la zona oeste de la ciudad recibirá lluvias de menor intensidad, extendiéndose a localidades como Malagueño, La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Saldán y Salsipuedes.

En tanto, el sector este registrará precipitaciones más importantes, alcanzando a Malvinas Argentinas, Mi Granja, Monte Cristo, Estación Juárez Celman y Colonia Tirolesa.

Se esperan lluvias y tormentas que afectarán la ciudad de Córdoba y el área metropolitana, entre las 03:00 del sábado 30 de agosto y las 21:00 del domingo 31.

El pronóstico incluye caída de granizo con probabilidad media y ráfagas de viento fuertes. Estas condiciones se deben al ingreso de un frente de baja presión en el centro y norte del país.

Por ello, desde la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia profundizaron en las últimas semanas las tareas habituales de limpieza de canales, desagües, bocas de tormenta, calles y espacios susceptibles a anegamientos. Además, conformaron una lista de recomendaciones para tener en cuenta.

Las recomendaciones para vecinos