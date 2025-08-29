Alertan por fuertes lluvias y tormentas en Córdoba y diez localidades del área metropolitana
La Municipalidad de Córdoba y el Observatorio Hidrometeorológico prevén abundantes precipitaciones entre el sábado y el domingo. Las recomendaciones a tener en cuenta.
El informe indica que la zona oeste de la ciudad recibirá lluvias de menor intensidad, extendiéndose a localidades como Malagueño, La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Saldán y Salsipuedes.
En tanto, el sector este registrará precipitaciones más importantes, alcanzando a Malvinas Argentinas, Mi Granja, Monte Cristo, Estación Juárez Celman y Colonia Tirolesa.
Se esperan lluvias y tormentas que afectarán la ciudad de Córdoba y el área metropolitana, entre las 03:00 del sábado 30 de agosto y las 21:00 del domingo 31.
El pronóstico incluye caída de granizo con probabilidad media y ráfagas de viento fuertes. Estas condiciones se deben al ingreso de un frente de baja presión en el centro y norte del país.
Por ello, desde la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia profundizaron en las últimas semanas las tareas habituales de limpieza de canales, desagües, bocas de tormenta, calles y espacios susceptibles a anegamientos. Además, conformaron una lista de recomendaciones para tener en cuenta.
Las recomendaciones para vecinos
- Ante emergencias en la vía pública comunicarse al 103; para asistencia médica, al 107.
- Evitar transitar por calles que puedan anegarse y respetar los cortes de tránsito.
- Conducir con precaución y velocidad moderada, con luces encendidas.
- Retirar vehículos de zonas inundables y no estacionar bajo árboles o cerca de construcciones.
- No cruzar a pie corrientes de agua que superen las rodillas.
- Mantener distancia de postes y cables de electricidad.
- No sacar bolsas de residuos ni objetos que puedan obstruir desagües.
- Asegurar elementos en techos, balcones, terrazas o en obras de construcción que puedan volarse.