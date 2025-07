Desde la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba se informó al Consejo Médico de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sobre la recepción de sospechas de médicos falsos en guardias de instituciones de salud públicas y privadas de la Provincia de Córdoba.

Asimismo, mencionan desde la Asociación sobre el uso de matrículas médicas no propias, por parte de estudiantes de medicina de cuarto y quinto año, de estudiantes de sexto año que cursan las PFO (Práctica Final Obligatoria, última etapa de la formación de grado, donde los estudiantes consolidan y aplican los conocimientos adquiridos durante la carrera, para acceder al Sistema de Residencias), recibiendo pagos por dichas tareas y de paramédicos de servicios de emergencias privados haciéndose pasar como médicos.

Esto, que sin dudas es un delito grave tipificado en el Código Penal, no sólo pone en riesgo de vida la población, sino que también afecta las fuentes de trabajo de los profesionales médicos, en su mayoría radicados en el interior de nuestra provincia.

Para aclarar aún más esta grave situación, en el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, el doctor Carlos Mulqui, Secretario General de la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba, (MP. 20150), manifestó su preocupación por los paupérrimos salarios que cobran y lo que sucede en los hospitales y centros de salud ante el incesante retiro de profesionales de la salud.

Atraso salarial y sueldos paupérrimos

Tienen un atraso salarial importantísimo, cercano al 80%. y cobran, para decirlo sin eufemismos, una miseria por cada turno de guardia. Estamos hablando de médicos y médicas, no solamente de guardia, sino de consultorios, respecto de lo que el Dr. Mulqui nos explicó que “según los cálculos estimativos y con respecto a lo que ha fijado el Consejo Médico como mínimo, estamos atrasados en casi un 80% de lo que es un honorario por lo menos digno para un médico, ya sea haciendo guardias de 24 horas como consultorio. Esto ha llevado a que en la provincia, sobre todo en el interior, no haya médicos y falten médicos porque nadie quiere irse hasta el interior profundo y fundamentalmente con el estado de rutas y lo que significa eso, a ejercer la medicina, ya sea en todas las especialidades, como acá en Córdoba capital.

Estos profesionales con 5, 6, 7 años dedicados a una carrera, con tesis, con guardias, quisimos saber cuánto ganan en una guardia o en un turno de consultorio y el médico nos dijo que “médicos con dos especialidades, estamos hablando de médicos con 70 años que siguen siendo consultorios como si tuvieran 45 años, casi 8 horas, dobles turnos, y en lo que es una guardia están ganando no más de 266 mil pesos en promedio y luego tenemos lo que es peor, los consultorios, una consulta. Para dar un ejemplo, OSDE, que uno dice, bueno, es una prepaga importante, abona 10 mil pesos, más los descuentos que hace una clínica o sanatorio que es el 35%, al médico le llegan a los 30 días 6.500 pesos y estamos hablando de una prepaga importante.”

“Tenemos otras prepagas que pagan absolutamente poco y nada. Los coseguros que se están cobrando y que la gente paga quedan en las administraciones de las clínicas o sanatorios, y lo que es peor, no hay actualización de eso”, detalló Mulqui quien además señaló que “sabemos que hace poco se han reunido todas las cámaras interesadas al respecto, más las obras sociales y son ellas las que han fijado y van a fijar los honores nuestros a futuro, dentro de poco, sin la presencia de los médicos. Ellos no han hecho el ajuste. Sabemos que no han hecho el ajuste. O sea, obras sociales, cualquiera, desde la menor a la mayor, junto con prepagas y fundamentalmente con PAMI y APROS.”

Gravísima denuncia y conflictiva situación

Al Doctor le consultamos, sobre esta situación que plantean y ha derivado en que muchas médicas y médicos profesionales no es que dejan la profesión, pero sí dejen sus trabajos, es decir, se van a hacer otra cosa por lo poco que ganan, por lo que le preguntamos que hay de cierto y si es verdad que se contratan personas que no se han recibido todavía para que ejerzan la medicina, o se falsos médicos, aunque ya estén avanzados en sus estudios, y más grave aún, y hay denuncias al respecto, que se venden o alquilan matrículas ante lo que nos dijo que “sí es cierto, eso lo estamos constatando con más frecuencia y es incierto, hace años que lo venimos denunciando.”

“Ahora, la falta de médicos que hay en toda la provincia hace que las obras sociales o fundamentalmente los servicios de emergencia o los centros de salud, ya sean públicos o privados, contraten a médicos en sus últimos dos años de medicina. Fundamentalmente ellos, los servicios de emergencia, usan paramédicos que los mandan con un sello ya firmado, y lo que es peor, hemos encontrado que se están vendiendo las matrículas”, denunció el Dr. Mulqui.

El facultativo fue más allá y alertó sobre que “si bien en Buenos Aires se venden los exámenes para residencia, acá en Córdoba tenemos un récord, se están vendiendo matrículas a 35 mil pesos con una alquiler de 15 mil pesos y están contratado, inclusive figura en Instagram. Entonces, a partir de allí es la preocupación, porque si alguien es atendido y sospecha o ha sido mal atendido, no duden en hacer una segunda consulta porque es grave para la población, es un delito tipificado en el Código Penal y advertimos a los chicos, a los jóvenes que están haciendo estas prácticas, que no las sigan haciendo porque van a terminar presos en la cárcel y esperemos que esto se solucione porque es un riesgo para la población”, concluyó el Dr. Mulqui.

El detalle de lo denunciado

Si bien la información de los médicos es confidencial, desde la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba se confeccionó una lista de las denuncias donde se detallan nosocomios, localidades y lo que hacen, material que también revela que ofrecen: guardias de 15 días para pediatras en el sur del país, usan paramédicos y PFO, hay estudiantes de medicina que dirigen varios centros de salud, falsos médicos, alumnos de 4to y 5to año de medicina, y hasta médicos extranjeros sin matrícula que usan sellos de colegas locales.



Asimismo, en la denuncia, también detallan datos sobre la venta de matrículas nacionales para médicos a $ 35.000, o alquiler y cuotas de $15.000 y hasta avisos donde se publican los ofrecimientos por redes sociales en internet.

Desde la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba aclararon que es información que les llegó cuando pidieron datos sobre si conocían casos. Por su parte, el Consejo Médico les sugirió que lo calificaran como “sospecha” si no venían acompañados de denuncia ante la fiscalía del lugar echa por los mismos médicos y que el Consejo se encargaría de contactar a responsables médicos o funcionarios, etc.