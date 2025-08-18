Los alfajores marplatenses son un ícono de la pastelería argentina, reconocidos por sus tapitas suaves, su relleno generoso de dulce de leche y su cobertura de chocolate. 

Esta versión sin TACC está pensada para quienes llevan una dieta libre de gluten, pero no quieren renunciar al sabor y la textura de este clásico.

La receta reemplaza las harinas tradicionales por una mezcla de maicena, fécula de mandioca y harina de arroz, logrando una masa liviana y tierna. 

El secreto para que las tapitas conserven su humedad está en acortar el tiempo de horneado y dejarlas enfriar lentamente fuera del horno, sobre la bandeja caliente.

Fáciles de preparar, estos alfajores pueden adaptarse a diferentes gustos: bañados en chocolate semiamargo, con cobertura de azúcar impalpable o incluso rellenos con mermeladas caseras. 

Alfajores Marplatenses sin TACC – Paso a Paso

  • 45 g de manteca
  • 45 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 10 g de miel
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de naranja
  • 125 g de premezcla
  • 10 g de cacao amargo
  • 10 g de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • dulce de leche repostero
  • chocolate cobertura para bañarlos

Preparación

  1. Batir la manteca con el azúcar: colocar la manteca blanda en un bol y batir con el azúcar hasta formar una crema suave.
  2. Agregar el huevo: incorporar el huevo entero y seguir batiendo hasta integrar bien.
  3. Saborizar: añadir esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja para dar aroma.
  4. Mezclar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar maicena, fécula de mandioca, harina de arroz, cacao (opcional) y polvo de hornear.
  5. Unir todo: incorporar los secos a la mezcla de manteca poco a poco, mezclando hasta formar una masa homogénea. La masa será algo pegajosa (no trabajar demasiado con las manos).
  6. Reposar: envolver la masa en film transparente y llevar a la heladera por al menos 30 minutos para que tome cuerpo.
  7. Precalentar el horno: encender el horno a 180 °C y dejar que se caliente bien antes de hornear.
  8. Formar las tapitas: estirar la masa sobre una superficie enharinada (con harina sin TACC) y cortar discos del tamaño deseado.
  9. Hornear por 10 a 12 minutos: dejarlas reposar en la bandeja caliente fuera del horno antes de retirarlas.
  10. Luego de que las tapas estén frías, rellénalas con dulce de leche y báñalas en chocolate o espolvorea con azúcar impalpable.