Los alfajores marplatenses son un ícono de la pastelería argentina, reconocidos por sus tapitas suaves, su relleno generoso de dulce de leche y su cobertura de chocolate.

Esta versión sin TACC está pensada para quienes llevan una dieta libre de gluten, pero no quieren renunciar al sabor y la textura de este clásico.

La receta reemplaza las harinas tradicionales por una mezcla de maicena, fécula de mandioca y harina de arroz, logrando una masa liviana y tierna.

El secreto para que las tapitas conserven su humedad está en acortar el tiempo de horneado y dejarlas enfriar lentamente fuera del horno, sobre la bandeja caliente.

Fáciles de preparar, estos alfajores pueden adaptarse a diferentes gustos: bañados en chocolate semiamargo, con cobertura de azúcar impalpable o incluso rellenos con mermeladas caseras.

Alfajores Marplatenses sin TACC – Paso a Paso

45 g de manteca

45 g de azúcar

1 huevo

10 g de miel

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de naranja

125 g de premezcla

10 g de cacao amargo

10 g de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo de hornear

dulce de leche repostero

chocolate cobertura para bañarlos

Preparación