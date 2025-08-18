Alfajores marplatenses sin TACC: sabor clásico en versión apta para celíacos
Una receta sencilla y adaptable que conserva el espíritu de los tradicionales alfajores marplatenses, pero sin gluten. Ideales para compartir en familia o sorprender con una merienda para todos.
Los alfajores marplatenses son un ícono de la pastelería argentina, reconocidos por sus tapitas suaves, su relleno generoso de dulce de leche y su cobertura de chocolate.
Esta versión sin TACC está pensada para quienes llevan una dieta libre de gluten, pero no quieren renunciar al sabor y la textura de este clásico.
La receta reemplaza las harinas tradicionales por una mezcla de maicena, fécula de mandioca y harina de arroz, logrando una masa liviana y tierna.
El secreto para que las tapitas conserven su humedad está en acortar el tiempo de horneado y dejarlas enfriar lentamente fuera del horno, sobre la bandeja caliente.
Fáciles de preparar, estos alfajores pueden adaptarse a diferentes gustos: bañados en chocolate semiamargo, con cobertura de azúcar impalpable o incluso rellenos con mermeladas caseras.
Alfajores Marplatenses sin TACC – Paso a Paso
- 45 g de manteca
- 45 g de azúcar
- 1 huevo
- 10 g de miel
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de naranja
- 125 g de premezcla
- 10 g de cacao amargo
- 10 g de fécula de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- dulce de leche repostero
- chocolate cobertura para bañarlos
Preparación
- Batir la manteca con el azúcar: colocar la manteca blanda en un bol y batir con el azúcar hasta formar una crema suave.
- Agregar el huevo: incorporar el huevo entero y seguir batiendo hasta integrar bien.
- Saborizar: añadir esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja para dar aroma.
- Mezclar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar maicena, fécula de mandioca, harina de arroz, cacao (opcional) y polvo de hornear.
- Unir todo: incorporar los secos a la mezcla de manteca poco a poco, mezclando hasta formar una masa homogénea. La masa será algo pegajosa (no trabajar demasiado con las manos).
- Reposar: envolver la masa en film transparente y llevar a la heladera por al menos 30 minutos para que tome cuerpo.
- Precalentar el horno: encender el horno a 180 °C y dejar que se caliente bien antes de hornear.
- Formar las tapitas: estirar la masa sobre una superficie enharinada (con harina sin TACC) y cortar discos del tamaño deseado.
- Hornear por 10 a 12 minutos: dejarlas reposar en la bandeja caliente fuera del horno antes de retirarlas.
- Luego de que las tapas estén frías, rellénalas con dulce de leche y báñalas en chocolate o espolvorea con azúcar impalpable.