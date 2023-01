Psicólogos, médicos, veterinarios, kinesiólogos y farmacéuticos son algunos de los rubros que sufren las consecuencias de tener que aportar a la CPSPS (Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba). Los profesionales obligados a aportar denuncian que las cuotas en sí mismas ya son altas, pero los intereses son prácticamente impagables.

Para ejemplificar: en el caso de los psicólogos, apenas se matriculan comienzan a pagar una cuota de $7000, más otros $10.000 que se abonan por única vez al momento de su inscripción. A medida que avanza su antigüedad en la matriculación, la cuota va subiendo, llegando a los $21.000 luego de 12 años de aportes. El monto es fijo, sin importar las ganancias que tenga cada profesional.

El monto en sí ya es alto, sobre todo si se tiene en cuenta que el 47,6 de los psicólogos gana menos de $100.000 al mes. Si a esto le sumamos que varios son monotributistas (la cuota más baja del monotributo supera los $5000), llegaremos a la conclusión de que los gastos en aportes implican entre un 20 y un 30% de su salario. Y todavía falta lo peor.

La gran queja de los profesionales no reside sólo en las cuotas, sino fundamentalmente en los intereses por morosidad. Muchos profesionales jóvenes desconocen que deben pagar aportes apenas se matriculan, más allá de que tengan o no trabajo. La deuda empieza a crecer y ellos ni se enteran. Además, la ley establece que si pasan 30 días entre que se matriculan y solicitan su afiliación a la Caja de Previsión, deberán pagar una multa correspondiente al 10% de la deuda que tengan. Es un ciclo que no tiene fin.

La Caja propone un plan de contingencia, pero no convence en absoluto a los afiliados, por varios motivos: se paga en tarjeta de crédito o débito, y se deben abonar la cuota de ese mismo plan de pago, más el aporte mensual correspondiente (no se puede cancelar la deuda sin pagar al mismo tiempo el aporte mensual). Como si esto fuera poco, dos veces al año (mayo y noviembre) los afiliados deben pagar la cuota aguinaldo, que corresponde al 50% del aporte mensual que estén abonando en ese momento.

Para llevarlo a números más concretos: en el mes de mayo alguien que paga $20.000 de aportes, deberá abonar esa suma, más $10.000 de cuota aguinaldo y el monto correspondiente al plan de pago. En total pueden llegar a pagar hasta más de $70.000 al mes, y 10% tiene deudas totales que superan el millón de pesos. Los afiliados son claros en su postura: no se niegan a pagar, al contrario, quieren hacerlo y entienden que corresponde, pero no de esa manera.