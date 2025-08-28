Allanamiento en Córdoba: cayó un veterinario que regalaba droga a adolescentes

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Villa Cerro Azul, departamento Colón, que terminó con la detención de un veterinario de 61 años y el secuestro de estupefacientes.

El allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza s/n. En el operativo, los agentes incautaron 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, treinta semillas de cannabis sativa, una moto y varios elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Según describe el parte oficial de las fuerzas de seguridad, el detenido, es un profesional conocido en la zona que ofrecía droga a adolescentes.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, el hombre y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.