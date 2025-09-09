Con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el Jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, se realizaron varios allanamientos junto al personal de la dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en barrio Marqués de Sobremonte y anexo.

El importante operativo policial se concretó con allanamientos y personas detenidas, a partir de denuncias de robo de automóviles y hechos de violencia. En este caso primero fueron 4 detenidos, pero en lo que iba de la mañana se llegó a 12, cifra que seguramente se iba a a incrementar en el transcurso de la mañana.

Son variadas las situaciones de inseguridad que se están generando, que son nuevas modalidades delictivas, pero que con las estructuras que tiene la Policía, no solamente el básico de la Policía de la Provincia de Córdoba, sino Seguridad Ciudadana, Ojos en Alerta, el Duar, etcétera, se está tratando de alguna manera de morigerar el impacto que la inseguridad sigue teniendo en Córdoba.

En diálogo con el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros se refirió al despliegue de personal policial en la zona.

“Por investigaciones de la doctora Palacios en este sector de Marqués de Anexo se están haciendo más de 30 allanamientos, hay tres personas detenidas aquí y una en barrio General Bustos. Los detenidos de este lugar tienen que ver con delitos contra la propiedad, contra choferes de Uber y Didi, con las famosas modalidades que los ingresan a este barrio y una vez que entran, por supuesto, esto se convierte en una trampa para cualquiera que ingrese y no conozca esta zona. Han sido detenidas, menores también identificados, que por ser menores simplemente se los notifica y se los pone a disposición de la justicia”, señaló el Ministro.

Hay un tejido social que esta roto

Quinteros también detalló que “hay cuatro detenidos más en distintos puntos, la doctora Rizzi ha hecho una investigación muy exhaustiva respecto a delitos a violencia familiar que tienen que ver con estas relaciones que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, que el tejido social está absolutamente roto, el tejido familiar absolutamente desmembrado y estos casos son de violencia intrafamiliar y ya llevamos 12 detenidos en lo que va de la mañana, arrancamos muy temprano a las 5 de la mañana con habilitación de obra, en este caso ingresamos un poquito más tarde, estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la ciudad como siempre, redoblando los esfuerzos en una situación de contexto social realmente muy grave en la que vemos que cada vez hay más un tejido social y un entramado social cada vez más roto y se ve reflejado en estos barrios.”

El funcionario también puntualizó que “vecinos del sector nos cuentan en qué se convierte esto los fines de semana o por la noche, por lo que creer, como siempre digo, que solamente con la presencia policial nosotros podemos solucionar esto, no nos van a alcanzar los policías para la cantidad impresionante de hechos y de violencia social que existe, hay un grado de intolerancia y de violencia muy grande, con muchas armas en la calle”, y agregó que “nosotros estuvimos en diversos operativos que hicimos la semana pasada de secuestro de innumerable cantidad de armas, lo mismo que las motocicletas, secuestramos y aparecen, pero por supuesto vamos a seguir trabajando como lo hacemos todos los días, desde muy temprano a la mañana, hasta muy tarde a la noche, sin cesar las 24 horas del día, para combatir el delito que nos preocupa básicamente por esto que le digo yo, por el desmembramiento del tejido social que verdaderamente se ve como pocas veces se ha visto.

¿Más policías garantiza mayor seguridad?

La presencia de “ojos en alerta”, de “seguridad ciudadana” y de las distintas estructuras que han ido acrecentando la fuerza policial en al Provincia, para llevar adelante esta intención de generar mayor seguridad, ¿persuaden de alguna manera a los delincuentes, se está logrando algún tipo de avance en este sentido y estadísticamente?, le consultamos al Ministro quien nos respondió afirmativamente y agregó que “cuando nosotros presentamos la ley 10.954, que fue la primer ley que envió el gobernador Martín Llaryora a la legislatura y se aprobó el sistema integrado de seguridad, nosotros tenemos el eslabón de la seguridad pública, el de la “seguridad ciudadana”, en la que se involucra claramente el vecino, eso no es un invento de Córdoba, ni siquiera de Argentina, eso en el mundo sucede así. “Ojos en alerta” es un programa que funciona muy bien porque alerta de manera inmediata a una central que de forma automática envía móviles.”

Ojos en Alerta

“Ayer detectamos casi 20 kilos de marihuana por una llama de “ojos en alerta”, una persona que compró perfumes, fue a retirar el paquete con los perfumes que había comprado y cuando llegó a su casa, abrió y se encontró con 65 paquetes de marihuana”, relató Quinteros quien agregó que “la marihuana será remitida a la Justicia Federal por la envergadura y la cantidad de marihuana que hay, y eso fue una respuesta inmediata.”

“Así como sucede eso, también sucede con automóviles sospechosos, con personas sospechosas en los barrios y eso funciona y funciona muy bien, y está alertando y alertando muy bien. Nosotros lo hemos integrado al sistema de nuestra red de seguridad pública, conjuntamente con la “seguridad ciudadana” y todo, absolutamente todo va a aportar como la “red vigia” que hemos sacado con la Cámara de Comercio de Córdoba y poder incorporar cámaras privadas para que puedan hacer lectura de patentes, para que podamos hacer reconocimiento facial”, comentó el Ministro de Seguridad.

Invertir en tecnología para generar más seguridad

“Estamos haciendo inversiones históricas en lo que es tecnología, porque nos parece que esto es clave e importante y me parece que todo el esfuerzo que se está haciendo en seguridad es absolutamente óptimo, bien recibido por la gente, pero insisto con esto, cuando hay una situación social que desborda, no es el desborde de la seguridad, es el desborde de la sociedad, que verdaderamente está muy complicada”, remarcó Juan Pablo Quinteros.

Ministro Quinteros: "hay más un tejido social y un entramado social cada vez más roto"

¿La sociedad puede involucrarse, denunciar, estar atentos y tener también sus ojos en alerta?, le preguntamos al funcionario, y le requerimos también nos comente sobre lo que se habla respecto de que muchos vehículos que son “enfriados” después de un asalto, no solamente en desarmaderos, sino en playas de estacionamiento, y Quinteros nos respondió que “nosotros hemos hablado y estamos en diálogo con la Cámara de Comercio para incluir las playas de estacionamiento, que pongan a disposición sus cámaras, sus cámaras perimetrales. No pretendemos que ningún negocio nos ponga sus cámaras internas, pero las cámaras perimetrales que dan a la vía pública, que podamos observar, porque es cierto, nosotros hace una o dos semanas atrás, particularmente tuve un llamado de una persona que me dijo que le habían robado una camioneta de alta gama en el Cerro de las Rosas, le dimos aviso al 911, la siguieron por las cámaras, los domos de seguridad, hasta que se pierde Nueva Córdoba... Al perderse claramente estaba en una playa, se hizo un operativo en las playas del sector y efectivamente fue encontrada en una playa donde la estaban “enfriando”, como comúnmente se dice, donde se dejan este tipo de vehículos para ver si tienen algún sistema de geolocalización, pasan unos días y las buscan. En este caso la pudimos encontrar porque claramente la pudimos seguir con las cámaras y detectar. Por eso, mientras más integremos el sistema, más seguridad vamos a tener.”

Todos podemos involucrarnos y denunciar

Le planteamos al Ministro de Seguridad sobre la iniciativa de denunciar que puedan tener los vecinos, que la gente se involucre denunciando también, respecto de lo que nos dijo que “siempre la gente debe involucrarse, la seguridad la hacemos entre todos, eso queda absolutamente claro. Nosotros no deslindamos la responsabilidad que tiene el Gobierno y la Policía de Córdoba de brindar la seguridad pública, pero la seguridad es una construcción colectiva.

Denuncias a la Policía de Córdoba

Telefónicas:

- 0800-888-8080: Para denuncias anónimas de narcotráfico

- 0800-888-9898: Para denuncias sobre violencia familiar y de género

- 351-814-1400: Para violencia familiar y de género vía WhatsApp

- 101: Línea de emergencia para casos de urgencia

- 911: Línea de emergencia para casos de urgencia

- 0810-888-3368 para casos de delitos que no se quiera reportar la identidad

Online: (Ministerio Público Fiscal Córdoba):

Ingresar a www.mpfcordoba.gob.ar para denunciar robos, hurtos y daños.

Presencial:

Presentarse en las Unidades Judiciales o Fiscalías de Instrucción especializadas.