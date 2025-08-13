Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de allanamientos en los barrios Juan Pablo Segundo, Villa El Libertador, Parque Liceo 3° Sección y zonas cercanas, en el marco de una investigación por robos y hurtos calificados contra choferes de las aplicaciones Uber y Didi.

Durante el operativo, que se extendió por varios días, fueron detenidas 11 personas vinculadas a distintos hechos delictivos. Entre ellas, dos hombres y una mujer fueron arrestados este miércoles en barrio Juan Pablo Segundo. El resto de los involucrados ya se encontraban detenidos.

Según informaron fuentes policiales, los asaltos se cometían con un alto grado de violencia. Además, el secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a la banda permitió establecer la metodología utilizada, que incluía el seguimiento previo de las víctimas, la planificación detallada de los ataques, robo de vehículos y el vaciamiento de las cuentas de los conductores durante el robo de los vehículos.

La investigación fue presentada en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Héctor Leonardo Gutiérrez; y el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti. En esta misma fueron comunicados como fue el seguimiento y captura a la banda.