El Ministerio de Seguridad de la provincia informó que se desarrollaron múltiples allanamientos con 46 personas detenidas en Córdoba.

Detallaron que, en distintos sectores de la ciudad, el personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó los operativos vinculados a hechos de robo calificado, delitos contra la propiedad y violencia urbana que se investigan.

Además de los detenidos, vinculadas a diferentes delitos y contravenciones, se secuestraron 12 armas de fuego, entre otros elementos.

El Jefe de Policía Leonardo Gutiérrez junto al Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el Director General de Investigaciones Criminales Alberto Bietti y demás autoridades policiales brindaban detalles en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa.