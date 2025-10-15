Allanamientos en Córdoba: detenidos por robo, homicidio y secuestro de drogas

Durante la mañana de este martes 14 de octubre, la Policía de Córdoba y Grupo Especial de Operaciones Territoriales realizó más de diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el barrio Marechal, donde se desplegó un importante operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“Estamos haciendo más de diez allanamientos en todo este sector, por orden del fiscal Guillermo González, que tiene a cargo este distrito”, explicó el funcionario en declaraciones a Canal 10.

Además, indicó que en una de las viviendas allanadas “se encontraron teléfonos que serían objeto de un reducidor, que los comercializaba en la zona céntrica”, y continuo diciendo que “se está pidiendo instrucción al fiscal para determinar la situación de la persona que se encontraba en el domicilio”.

El ministro también informó que, entre la noche y la madrugada, se realizaron más de 80 allanamientos. Como resultado, se concretó la detención de un hombre acusado de haber robado con violencia a una monja en barrio Las Palmas, tal hecho que se viralizó días atrás, quien sería oriundo de Santa Fe y tenía pedido de captura vigente en esa provincia.

Además, fueron arrestadas dos mujeres conocidas como “viudas negras”, sospechadas de haber drogado y robado a un hombre en barrio Avellaneda, quien posteriormente falleció tras ser atropellado. “Ese caso quedó totalmente esclarecido”, confirmó Quinteros, y destacó la importancia de “mantener prudencia a la hora de difundir información, porque la falta de precisión genera zozobra en la sociedad”.

Durante los procedimientos, también se secuestraron 133 plantines de cannabis sativa, una motocicleta y varios teléfonos celulares, elementos que serán puestos a disposición de la Justicia de Córdoba para continuar con la investigación.