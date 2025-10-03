La Policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios de barrio La Toma, resultando detenidas más de 15 personas.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presente en los operativos, indicó a un móvil de Canal 10 que al menos diez de los aprehendidos son parte de la banda “Los Levanta Portones” que atacan en zona norte, mientras que el resto estarían vinculados a robos calificados y salideras bancarias.

Se procedió al secuestro de armas de fuego, inhibidores de alarmas, entre otros elementos que estarían relacionados a los hechos investigados.

El funcionario también hizo referencia a la Ley Penal Juvenil. “Son leyes que hay que debatir", dijo y mencionó la necesidad de se pongan penas más severas.