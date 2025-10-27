La Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba encabezó en las últimas horas una serie de allanamientos en barrio Centro América y otros sectores de la ciudad, vinculados a causas por violencia familiar y amenazas calificadas.

En el marco de una gran conmoción por el doble femicidio cometido por Pablo Laurta, la Policía de Córdoba se enfocó en dar con el paradero de 16 personas que debían colocarse la tobillera electrónica por disposición de la justicia provincial.

Como resultado del fin de semana, varias personas fueron detenidas y se secuestró un arma de fuego relacionada con las investigaciones en curso.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó a SRT Media la realización de un operativo especial en el que, días antes, la justicia cordobesa emitió una orden de captura contra este grupo de personas, que debían presentarse para colocarse tobilleras electrónicas con sistema dual; sin embargo, no lo hicieron, por lo que el personal policial aprovechó el contexto electoral para dar con ellas.

Debido al incumplimiento de las disposiciones judiciales, se desplegaron procedimientos en distintos puntos de la capital; tres individuos fueron detenidos y puestos a disposición judicial, quedando a la espera de su traslado a un establecimiento carcelario.

Además, el ministro de Seguridad provincial relató a Canal 10 que, el viernes pasado, se realizó un allanamiento de gran calibre en Bouwer, a cargo del fiscal José Mana, donde se encontraron y secuestraron diversos elementos, como arma blanca, teléfonos celulares y medio pan de marihuana.