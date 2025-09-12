Allanamientos y capturas en Córdoba: varios detenidos en el partido de Belgrano

Un amplio operativo policial en Córdoba derivó este jueves en varias detenciones vinculadas a distintos delitos.

Por un lado, nueve personas fueron detenidas en el marco de una investigación por estafas a socios del Club Atlético Belgrano. Además, en el operativo de seguridad del partido frente a San Martín de San Juan cayeron dos sujetos con pedido de captura vinculados a la banda de los “rompe portones”.

Las detenciones son por dos causas diferentes, pero ambas se dieron por los operativos de seguridad realizados en la previa del encuentro disputado este jueves por la noche entre el “Celeste” y el “Verdinegro”.

Estafas a socios: nueve detenidos tras allanamientos

La investigación, iniciada hace algunos meses, puso la lupa sobre un grupo que ofrecía a los socios celestes gestionar sus abonos a un precio menor que el costo real. Sin embargo, utilizaban los datos de las tarjetas para realizar pagos fraudulentos, afectando a los hinchas que confiaban en la operatoria.

Tras una serie de allanamientos en distintos barrios, efectivos del Dpto. de Delitos Económicos lograron capturar a nueve personas acusadas de “defraudación por el uso de tarjetas de crédito”.

Según confirmó la Policía de Córdoba, se incautaron teléfonos celulares, documentación y tarjetas que estarían vinculadas con la maniobra. La investigación sigue su curso bajo la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik.

Otros dos ligados a los “rompe portones”

Por otra parte, durante el dispositivo de seguridad armado en el Estadio Julio César Villagra, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad con pedido de captura.

En paralelo, un día antes, la Policía Caminera había arrestado a otro sujeto que viajaba en un Fiat Pulse con pedido de secuestro. Ambos detenidos están vinculados a la banda conocida con los “rompe portones”, que ya cuenta con más involucrados.

En tanto, desde la Policía, confirmaron que los dos fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, Juan Pablo Klinger, junto a con el vehículo incautado.