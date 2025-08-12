El Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó más de 80 órdenes de allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba resultando detenidas cuatro personas hasta el momento.

Estarían vinculadas a diferentes delitos contra la propiedad, como así también, hechos de robo calificado cometidos a fleteros. Desde la Policía informaron que la modalidad consiste en convocar al conductor, para luego abordarlo y mediante amenazas obligarlo a realizar transferencias.

En los procedimientos se secuestraron distintos elementos vinculados a la causas.

El Jefe de Policía Leonardo Gutiérrez junto al Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el Director General de Investigaciones Criminales Alberto Bietti y demás autoridades policiales brindan una conferencia de prensa.