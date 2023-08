Cada vez son más los cordobeses que no llegan a cubrir el pago de los alquileres, o peor aún, peregrinan para poder conseguir una vivienda en un mercado que muestra un retiro histórico de propiedades y que se rige en su mayoría fuera de la ley.

Contratos en “negro”, en dólares, a precios altísimos e impuestos unilateralmente por el locador, es la constante, evidenciando la falta de control de la normativa.

A eso se suma la falta de propiedades, para este fin, que supera el 38%, según datos de la Cámara Inmobiliarias de Córdoba.

Incluso teniendo contrato, cuando se vence, los dueños no quieren renovar y los inquilinos quedan a la “buena de Dios”. Sólo llegan a obtener 3 o 6 meses de extensión, al precio que les impongan.

La complicada situación en Córdoba por ahora no estalla pero enciende las luces de alarma y evoca el miedo de llegar a lo que vive Capital Federal donde muchas personas directamente han quedado en situación de calle.

Lucas Bergo de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, en diálogo con Cba24n, manifestó su preocupación: “Más del 50% no tienen intención de renovar y la oferta es tan baja, por no decir nula, qué si no se hacen extensiones de contrato o algún prórroga, no forma de responder de poder cubrir esa cantidad de inmuebles. Antes queríamos promover que se aumente la oferta hoy es detener la salida. La verdad una situación frustrante”.

Para el mes de agosto, los que están con contratos, deberán pagar una actualización anual del 109%, la más alta hasta el momento.

“Los precios que hay están muy por encima de la inflación, no hay bolsillo que aguante”, destacó Bergo.

“Los propietarios no quieren renovar y el mercado no va a dar respuesta con la demanda que hay. A esto hay que sumarle la incertidumbre que está generando la suba del dólar blue y las próximas elecciones presidenciales”, manifestó.

La ley de alquileres cumplió 3 años. Los puntos que se vienen reclamando para su modificación es la actualización anual (a través de un índice que determina el Banco Central) y la duración de 3 años.

El dato: antes de la entrada en vigencia de la normativa, los precios estaban por debajo de la inflación. Hoy, la superan ampliamente.

¿Qué hacen los dueños con las viviendas?

Según la Cámara de Corredores las retiran del mercado de alquileres con la expectativa de venderlas, hasta rebajando los precios.

También las están dejando para “reacomodo” entre familiares y amigos.

Sin embargo hay casos, principalmente en zonas como Nueva Córdoba, General Paz, Centro, que los amueblan para alquilarlos temporariamente.

“Pero no llegamos ni cerca al nivel de Buenos Aires, Salta o Mendoza, donde él turismos profundizó esta tendencia”, concluyó Bergo.