Padres y madres de alumnos que concurren al Ipem 196 Alicia Moreau de Justo, de barrio Los Gigantes, en la ciudad de Córdoba, manifestaron que tienen temor de que algo le pueda pasar a sus hijos o a sus familias, luego de que denunciaran que un adolescente llevó un arma al colegio. A la vez, le reclamaron una solución urgente a las autoridades escolares.

“Mi hija es compañera, ella se sienta adelante de él, por eso es que pudo ver el arma cuando este chico sacó y abrió la mochila para mostrarle a los otros compañeros", dijo una mamá a Canal 10.

La mujer fundamentó su miedo al decir que "la familia, el chico, saben el nombre de mi hija. Saben que yo lo planteé, lo expuse, para que así la directora pudiera creernos porque no nos creía, minimizaba la situación, y así como mi hija hay otros chicos más que fueron nombrados. Tengo miedo por mi hija”, señaló.

En tanto, otra mamá indicó que no la dejó conforme la respuesta de los directivos. “Al chico lo sacan una semana ¿y después si el chico agarra represalias?. ¿La familia de este chico? porque todos tenemos miedo de eso”, indicó.

Por otro lado, la mujer agregó que no va a mandar a su hija a la escuela hasta que le den una respuesta favorable. De lo contrario, sostuvo que la cambiará de colegio.

Otra mamá dijo que llamó este lunes a la dirección de la inspección y le dijeron que no estaban al tanto, que “no habían recibido ninguna denuncia de esto. Por eso empecé a compartir el número con otros papás para que viniera la inspectora porque si no no íbamos a tener solución", expresó la mujer.

“Esto pasó la semana pasada y los directivos a nosotros no nos comunicaron lo que había sucedido", cerró.

La palabra de las autoridades

Por su parte, Andrea Fessia, inspectora general, dijo a Canal 10 que tomó conocimiento del episodio en la mañana del lunes, contradiciendo lo expresado por las madres. Y agregó que "en función de eso fuimos recabando la información a través de las oficinas que correspondían y así y todo nos llegamos hasta la escuela para tomar de primera palabra cuáles eran los hechos y escucharlos a los papás también".

“Nosotros tenemos que trabajar en equipo con otros organismos y lo que le planteamos a los papás es que tenemos que iniciar esos procesos. Hoy no podemos dar definiciones porque claramente porque tenemos que estar trabajando con ellos”, expresó Fessia.

Qué fue lo que pasó

Varias madres de los alumnos de la institución denunciaron que un chico llevó un arma en su mochila a la escuela, y que el miércoles pasado la sacó y la puso en la cabeza de un adolescente más grande, amenazándolo.

Siempre según las mamás, al informarle de la situación a los directivos del Ipem, éstos negaron que el armamento -de fabricación casera- haya sido ingresado a la escuela, y sostuvieron que la disputa se dio fuera del establecimiento.

A todo esto, la madre del chico en un primer momento negó estar al tanto de lo sucedido, sin embargo con el paso de las horas "reconoció que había adquirido la ‘tumbera’ en una compraventa del barrio, a través de las redes sociales”, indicaron los otros papás y mamás.

