La denuncia de Beltrán Corvalán, referente del Frente Cívico y presidente del Tribunal de Cuentas de Córdoba, por una serie de gastos en viajes oficiales de la funcionaria provincial, Amelia López, impactó en las altas esferas del gobierno.

López fue acusada por uso indebido de dinero público para gastos personales en dos viajes que la funcionaria realizó a Brasil e Italia en septiembre y noviembre del año 2024.

En el programa Fuerte y Claro, por SRT Media, Amelia López rompió el silenció y contestó a las acusaciones del referente del Frente Cívico. La funcionara aclaró que la denuncia es “mediática” y que hasta el momento “no recibió ningún reparo, observación administrativa o pedido de subsanación por parte del Tribunal de Cuentas”.

“Es un collage de tickets para afirmar, en esta era de la posverdad, algo que es mentiroso”, argumentó López.

La secretaria de la Defensoría de la Niñez negó que la financiación al viaje a Rio de Janeiro se haya realizado con fondos públicos provinciales sino que el mismo provino de la organización que los invitó a ese Congreso. “Todo paga la OE. Los gastos, los traslados, absolutamente todo”, replicó López.

La funcionaria respondió luego a las acusaciones sobre el viaje a Roma en noviembre y diciembre del 2024. Beltrán Corvalán, en su denuncia, sugiere un posible parentesco entre la funcionaria Amelia López y la trabajadora Milagros López (que fue quien efectivamente viajó en nombre de la Defensoría). Este dato fue desmentido por la Defensora de la Niñez de Córdoba.

En otro tramo de la denuncia, Corvalán afirma que el viaje fue “pagado por todos nosotros”. Una vez más, Amelia López alegó que el traslado y los gastos no fueron financiados con fondos públicos provinciales.

“El expediente está transparente”, sentenció López ante las consultas por el resto de acusaciones que vertió en redes el referente del Frente Cívico de Córdoba. “Me parece muy irresponsable hacerlo así, por un reel de Instagram”, cuestionó Amelia López.