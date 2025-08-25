Amenaza de bomba en la Catedral: operativo, evacuados y fuerte despliegue en el centro

Este lunes, un llamado anónimo a la Central de Policía generó tensión en el centro de Córdoba tras advertir sobre un posible artefacto explosivo en la Catedral “Nuestra Señora de la Asunción”.

El personal policial desplegó un operativo en la zona, que incluyó la evacuación preventiva de personas dentro del templo y el vallado de la Plaza San Martín. En el lugar trabajaron agentes de la Brigada de Explosivos, efectivos del DUAR y la Policía de Córdoba, junto con perros rastreadores especializados.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se hizo presente durante el procedimiento. La Policía de Córdoba confirmó a cba24n que, avanzadas las tareas de rastrillaje, no se hallaron elementos explosivos hasta el momento.

La zona céntrica permanece restringida mientras continúan las medidas de seguridad.