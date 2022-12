En la noche del martes se vivieron momentos dramáticos en una vivienda de barrio Acosta, donde una beba cayó a un pozo negro de siete metros de profundidad, del que afortunadamente logró ser rescatada sana y salva por su madre, que se ató con una manguera para bajar a sacarla.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas, cuando en un descuido, la pequeña cayó al pozo que se había desmoronado en horas de la mañana. Los propietarios de la vivienda habían intentado rellenarlo con escombros y agua, pero había quedado abierto.

En un determinado momento, una de las hermanas mayores de la beba dio aviso a sus progenitores que se había caído. Su papá Gabriel tuvo intención de bajar a rescatarla, pero fue desalentado por su esposa Ana, madre de la pequeña.

La mujer le contó a Crónica Matinal por Canal 10 que cerca de las nueve de la noche vinieron sus padres a verlos. “Fue una cuestión de segundos, en un descuido, en medio de un día complicado. Cuando voy a la pieza, ella salió atrás de su perrito y cayó al pozo”, dijo Ana.

Era de noche y la visión era dificultosa, pero la beba respondía a los llamados de sus familiares desde el fondo del pozo. En ese momento, improvisaron una soga con una manguera, a la que ataron a la madre. “En realidad él se quería tirar, pero es más pesado y el pozo se desmoronaba más”, relató la mujer de 36 años.

Por eso decidió hacerlo ella misma. “Me metí yo, ni lo dudé. Él me agarró con la manguera que era lo que teníamos a mano, y bajé”, recordó. Ayudada por su esposo que la sostenía, aseguró que entró con su celular para alumbrar porque “no se veía nada”.

“No la encontraba, la desesperación en ese momento es inexplicable”, resaltó Ana y agregó que al encontrarla la abrazó y le explicó que "la iba a atar” para que su papá que estaba arriba, la sacara del pozo.

Pero el peligro no había pasado del todo. “Una vez que la saqué a ella, intentamos volver a atarme a mi para salir y se cayó un pedazo de la tapa del pozo y me golpeó la cabeza y el hombro”, continuó la mujer con el dramático relato. “Inclusive después se cortó la manguera y me caí”, rememoró.

En ese momento llegaron efectivos policiales al lugar y minutos más tarde, arribaron los Bomberos. “Cuando llegaron los Bomberos, ya habían logrado sacarme entre él (su marido) y la policía”, finalizó.