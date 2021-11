Luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional, los laboratorios y los representantes del sector farmacéutico para congelar los precios de los medicamentos en el marco del combate a la inflación, desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba anunciaron que trabajan en la posibilidad de "ofrecer un listado de medicamentos con descuentos de entre el 30 y el 40 por ciento para quienes no tienen cobertura de obra social".

Germán Daniele, titular de la entidad sostuvo que analizan "junto a algunos laboratorios" esa posibilidad que sería complementaria al congelamiento de precios y podría hacer que algunos precios de medicamentos se estabilicen. Si bien no brindó mayores precisiones al respecto, señaló que una medida de esa naturaleza "debe promoverse, comunicarse y promocionarse" de manera adecuada para que funcione.

En materia del congelamiento de precios de medicamentos, el dirigente afirmó que "los laboratorios que habían aumentado, retrotrajeron los precios al 1º de noviembre" como estipulaba el entendimiento con el Gobierno Nacional y agregó que "la medida fue de fácil implementación" ya que eran "entre 15 y 20 los laboratorios que habían enviado listados con incrementos" a las farmacias.

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, el dirigente dijo que hasta ahora no se notó "ningún tipo de desabastecimiento" y agregó que "no debería haber porque estamos hablando de acceso a la salud y si los laboratorios estuvieron de acuerdo en llevar adelante la medida, no tiene que haber ese tipo de problemas".

Sin embargo, Daniele resaltó que al sector le preocupa que esa "sea la única medida y que se sostenga en el tiempo". Pidió que también se sienten en la mesa de discusión los médicos que "son los prescriptores de medicamentos y buscar soluciones más de fondo", como la posibilidad de ofrecer los medicamentos que tienen la misma droga pero que son más baratos. No obstante, reconoció que en un tema tan importante como el de la salud, "el Estado debe intervenir sin dudas", pero todas las partes tienen que colaborar.

Finalmente, expresó que "la venta de medicamentos en unidades viene creciendo a un ritmo de 1,7 por ciento comparado con el mismo período del año pasado" y remarcó que "Pami tracciona mucho al mercado, porque tiene una cobertura del 85 por ciento aproximadamente, con descuentos de 50 por ciento".