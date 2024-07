Ángel Sixto Rossi es arzobispo de Córdoba y cardenal presbítero. El religioso brindó algunas definiciones sobre la realidad que atraviesa el país, la pobreza, el papa Francisco y la importancia de los SRT.

Sobre la actualidad del país

“La realidad no está fácil y no estaba fácil. No empezó con este gobierno”, expresó el arzobispo en Radio Universidad.

Y agregó: “el pueblo tiene una esperanza que me sorprende que uno tiene que aprender. Hay una esperanza no ingenua del corazón que necesitamos”.

Sin embargo, advirtió que la situación del país y la realidad de las familias está empeorando.

“Se habla mucho de cuidad la macroeconomía y me parece correctísimo. Pero en algún momento la macroeconomía tiene que bajar a la mesa”, explicó.

Y remarcó: “seguimos esperando, pero en el hoy advertimos que hay cosas que se han agudizado: hay más pobreza, cuesta más sostener la olla y el trabajo. Hay cosas que están difíciles”.

Como ejemplo, Rossi afirmó que hay jubilados que tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos.

La juventud y las apuestas

El cardenal también se mostró preocupado por los problemas de las apuestas que afecta principalmente a los jóvenes.

“Se van viendo signos muy alarmantes. Se habla de entretenimiento pero no es entretenimiento. Es plata a costillas de las necesidades de nuestra gente”, reflexionó en Radio Universidad.

Y agregó: “En la pobreza, siempre está tentación de la solución mágica".

Baja de edad de imputabilidad

El arzobispo también demostró su rechazo a la baja de edad de imputabilidad y al dicho del presidente Javier Milei: “delito de adulto, pena de adulto”.

“No es el mejor camino. Sería mejor pensar otro modo. Sobre todo desde la línea de la educación. Los chicos que delinquen están sin educación, en la calle”, afirmó.

“Hay que encarar por otro lado”, remarcó.

El rol de la Iglesia con el pueblo y el Gobierno

“La Iglesia tiene que estar cerca de la gente y apoyar las medidas que pueden ser positivas. A la vez, sanamente siendo crítico en las cosas que se tienen que mejorar”, declaró Rossi sobre el papel de la Iglesia Católica en relación con los gobiernos.

Además, Rossi habló sobre el tema de los comedores y la falta de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. Afirmo que hay que “dejar a la luz los chantas o los que roban”.

Sin embargo, advirtió: “pero no meter a todos en la misma bolsa”.

“Hay gente dignísima que trabaja todos los días para dar de comer a los suyos y a los niños del barrio”, explicó.

Francisco y Argentina

Ángel Sixto Rossi tiene un vínculo cercano con el papa Francisco. “Hemos vivido juntos 10 años”, contó.

Aunque el cardenal reconoció que no tienen una comunicación constante, hablan de vez en cuando. “En mis cumpleaños, la primera llamada suele ser de él”, afirmó.

Sobre una posible visita del papa a Argentina, Rossi afirmó que no tiene novedades.

Sin embargo, afirmó que Francisco quiere visitar su país natal y negó cualquier intencionalidad política que pueda tener un potencial viaje a Argentina.

“No es un tema político. Hoy en día va a depender más de su estado de salud”, remarcó.

Los SRT

Al ser preguntado sobre la situación de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), el cardenal afirmó: “La verdad sería doloroso que se pierda. Habrá cosas por mejorar pero no hay que voltear un ámbito de comunicación que es esencial”.

“Es como abortar algo que es de justicia, lo necesitamos, es un derecho. Ojalá se pueda resolver eso de forma positiva”, concluyó.