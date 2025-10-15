El arzobispo de la provincia de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ángel Rossi, se refirió este miércoles al juego ilegal, las apuestas online y la ludopatía infantil que golpea a parte de los jóvenes de nuestro país.

En diálogo con el medio Infobae, expresó: “Esto está destripando a los chicos y a los jóvenes, va creando toda una obsesión, sobre todo porque se negocia con la necesidad de la gente. La apuesta es una salida mágica, pero después va creando una adicción que es fatal”.

Este miércoles se realizaron en el Senado de la Nación reuniones en torno al proyecto de ley nacional de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre 2024.

En ese marco, Rossi expresó su profunda preocupación y afirmó que “lo ideal sería que no existiera esto”, en referencia tanto a las formas legales como a las ilegales de apuestas.

“Se ponen una serie de normas, algo así como que te enferman y después te prometen que te van a mandar el médico. Lo único es prevenir, o prevenirlo no instalándolo”.

El arzobispo aseguró que se juegan “cosas grosas, no son pavadas” porque no es solamente una cuestión de salud y salud mental, ya que "está en juego la vida”.

Por esto, cuestionó los programas de prevención impulsados desde el Estado o desde el sector privado de apuestas: “Algunos se consuelan diciendo: ‘Pongamos normas, demos propaganda para prevenir’. Pero eso no es eficaz, es casi un disfraz de legalidad o de responsabilidad, pero la realidad no coincide con eso”.