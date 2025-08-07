Ángel Rossi pidió políticas más serias que ayuden a combatir la falta de trabajo
Este jueves se realiza la procesión de San Cayetano y el arzobispo de Córdoba presidirá la misa en la parroquia que lleva el nombre del santo, en barrio Altamira.
Minutos antes de comenzar la procesión de San Cayetano, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, dialogó con la prensa y brindó su punto de vista sobre la realidad que atraviesa el país. Además, a las 20 presidirá la misa central.
En barrio Altamira, Rossi planteó que los fieles se acercan a la parroquia San Cayetano para agradecer y para pedir pan y trabajo, “que es lo esencial, lo que hace a la dignidad de todo ser humano”.
En ese marco, señaló que realidad actual del país es muy dura y que desde la Iglesia intentan colaborar con lo que más puedan. “La fe en eso nos da una fuerza y nuestro pueblo sigue renovando la esperanza a veces contra toda esperanza”.
El arzobispo dijo también que se necesitan políticas más serias que ayuden a combatir la falta de trabajo y que se debe abrir el corazón para crear espacios.
Por otro lado, criticó la actitud del Gobierno Nacional de considerar a las personas números en una planilla: “Sería bueno empezar por el no desprecio, debería ser casi elemental pero parecería que no lo es”.