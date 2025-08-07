Ángel Rossi pidió políticas más serias que ayuden a combatir la falta de trabajo

Minutos antes de comenzar la procesión de San Cayetano, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, dialogó con la prensa y brindó su punto de vista sobre la realidad que atraviesa el país. Además, a las 20 presidirá la misa central.

En barrio Altamira, Rossi planteó que los fieles se acercan a la parroquia San Cayetano para agradecer y para pedir pan y trabajo, “que es lo esencial, lo que hace a la dignidad de todo ser humano”.

En ese marco, señaló que realidad actual del país es muy dura y que desde la Iglesia intentan colaborar con lo que más puedan. “La fe en eso nos da una fuerza y nuestro pueblo sigue renovando la esperanza a veces contra toda esperanza”.

El arzobispo dijo también que se necesitan políticas más serias que ayuden a combatir la falta de trabajo y que se debe abrir el corazón para crear espacios.

Por otro lado, criticó la actitud del Gobierno Nacional de considerar a las personas números en una planilla: “Sería bueno empezar por el no desprecio, debería ser casi elemental pero parecería que no lo es”.