Tras participar de una reunión con las autoridades del ministerio de Salud, autoridades de la municipalidad de Córdoba y el Comité Asesor de Científicos, la secretaria de prevención y promoción de la Salud provincial, Gabriela Barbás, anticipó que solicitaron que se tomen medidas fundamentalmente en la ciudad capital donde hay un “brote explosivo de contagios”.

“En el caso de la ciudad de Córdoba les hemos sugerido revisar los protocolos de aforos, las reuniones y eventos masivos, revisar el control del cumplimiento de lo que hoy está vigente porque las autoridades municipales saben perfectamente en qué realidad sanitaria estamos, ya con indicadores de alto riesgo y una escalada importante de aumento de casos”, aseguró Barbás en diálogo con el programa “Entre Nosotros Rebeca” de Radio Universidad.

“Estamos frente a una escalada explosiva del aumento de casos que se ven en la ciudad capital y que están fundamentalmente ligados a eventos masivos multiplicadores y por eso planteamos diferentes estrategias para abordar la situación”, amplió la funcionaria.

En ese sentido, Barbás aseguró que las autoridades saben que los puestos de testeo están abarrotados y por eso trabajan de manera intensa para ampliar horarios, lugares y personal para atender a la demanda creciente.

“Trabajamos intensamente para seguir ampliando los puestos de testeos, pero está claro que ante semejante escalada no hay sistema sanitario en el mundo que pueda dar respuesta completa a una situación así. Por eso esto también debe ser acompañado por la responsabilidad social individual de evitar reuniones sociales con múltiples personas y grupos, utilizar barbijos y aislarnos cuando somos contactos estrechos”, dijo la especialista.

Ver: Coronavirus: Córdoba amplía horarios y suma puestos móviles para hisopados

Barbás consideró además que, en este momento, son los gobiernos locales los que deben tomar las decisiones en función a cada situación y cada estructura porque hoy existe una situación heterogénea en toda la provincia.

"Hoy los principales lugares no son las fábricas, ni las oficinas, ni los trabajos, sino las fiestas masivas que después afectan a todas las actividades de la sociedad. Todos hubieras querido pasar las fiestas de fin de año en otra situación y con otro ánimo, pero lamentablemente hay que actuar ante la realidad que estamos viviendo”, afirmó la funcionaria del ministerio de Salud.

Gabriela Barbás dejó también definiciones sobre otros temas puntales:

Vacunación:

“Estamos saliendo a buscar a las personas que aun no se han vacunado a través del programa identificar. Tenemos el sistema descentralizado y seguimos yendo casa por casa a tratar de alcanzar a la mayor población posible”.

Tercera dosis:

“Aunque se ha analizado el tema, aun no se ha definido acortar el plazo para su aplicación a menos de cinco meses desde la segunda dosis. No creo que eso ocurra en el corto plazo, aunque se trata de una decisión que deben tomar las autoridades nacionales”.

Política de testeos:

“Hay demoras en la carga de información sobre todo de los casos negativos, no ocurre así en la carga de los casos positivos que se realizan de manera inmediata porque hay toda una estrategia detrás de ellos. Seguimos incrementando los centros de testeos y seguimos recomendando testearse ante las dudas o síntomas”

Insumos:

“La provincia tiene suficiente material para poder hacer frente a los testeos masivos, en los lugares puntuales donde no se pudo antender no fue por falta de material, ha sido por problemas de logística ante la demanda explosiva, pero estamos trabajando para solucionarlo con nuevos stocks para que no haya problemas”.

Falsos positivos:

“Siempre puede haber resultados de falsos positivos, pero es necesario hacer una evaluación completa de cada caso para poder determinarlo con una interpretación clínica y médica. Los motivos del testeo y toda la situación que rodea a cada caso”.

Ampliación de centros de testeos:

“Vamos a ir informando de manera específica todas las medidas, pero vamos ampliando los horarios y los lugares para poder hacerlos. Ya hemos ampliado en las aulas de las Baterías C de la ciudad universitaria desde hoy y vamos a reforzar la atención por la tarde en algunos CPC de la ciudad. La municipalidad de Córdoba también hará lo propio”.