Anticipan amenas jornadas en el arranque de la semana en Córdoba

El fresco del amanecer de este lunes queda en el olvido durante algunas jornadas.

Es que las previsiones apuntan a un par de jornadas con marcas cuasi primaverales.

Hoy, con el avance del día, la permanencia del sol en lo alto trae una gran amplitud térmica.

En el pronóstico se observan algunas pocas nubes, y una máxima que se estiraría hasta los 23 grados.

El martes el mercurio sube aún unos puntos más.

Pese a que el sol tiene menos incidencia, por presentarse “algo cubierto”, se estiman unos 26 grados.