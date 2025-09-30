Septiembre se despide y, en tierras cordobesas, sigue ofreciendo cambios en las condiciones del tiempo.

Es que tras un incidentado fin de semana, el arranque estuvo marcado por un lunes ameno.

Las nubes se multiplican el martes, y el contexto lo marcan fuertes ráfagas que llegan del sur, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Por eso entre el norte y el centro del territorio, podría haber precipitaciones aisladas hoy.

El miércoles, en tanto, el cielo sigue cubierto y para la tarde-noche se esperan chaparrones en casi todo el territorio.

¿El mercurio? Podría extenderse hasta los 25 grados en la Capital y alrededores.