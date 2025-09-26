Anticipan un fin de semana de ráfagas, lluvias y sol en Córdoba

Vientos, inestabilidad y jornadas para disfrutar.

Todas estas condiciones engloba el primer fin de semana íntegro de la primavera en tierras cordobesas.

Por un lado, con un viernes en el que los vientos son protagonistas.

Provenientes de direcciones variables, giran siempre con fuerza y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

Con muchas nubes en el horizonte, el sábado está marcado por la inestabilidad.

El centro de la provincia, y varios sectores más, son parte de un “alerta amarillo” ante la chance de estos fenómenos.

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”, reza el informe.

Según se reporta, en algunos lugares podrían llover hasta 50 milímetros.

Eso sí, el sol sale desde la tarde del sábado, y se instala el domingo.

Para el cierre del fin de semana, el mercurio podría llegar hasta los 28 grados.