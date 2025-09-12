Anticipan un primaveral fin de semana en Córdoba: qué dice el pronóstico

El sol cumple su rol central por estos días en tierras cordobesas.

Puntualmente, iluminando tardes que lucen amenas, como lo demanda todo septiembre.

Este viernes, por caso, con un cielo que va de “algo a parcialmente nublado”, pero que tiene al viento norte como protagonista.

Con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, acompaña un día que tendría, a lo sumo, 24 grados de máxima.

El mercurio sube, de acuerdo a las previsiones, este sábado.

Pese a que las nubes se multiplican en lo alto, la incidencia de los vientos continúa y es marcado el crecimiento de las marcas mínimas.

El mercurio se estira hasta los 26 grados.

A nivel extendido, también luce “mayormente nublado” el cielo el domingo.

Sin embargo, la temperatura permanece agradable, con condiciones similares a los días precedentes.