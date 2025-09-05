Anuncian cambiantes condiciones para este fin de semana en Córdoba

Los primeros días de septiembre parecen no mostrar aún el semblante del mes de la primavera.

En ese camino, este viernes es parte de una oferta de frescas jornadas en tierras cordobesas.

En la provincia, el mercurio con suerte alcanzaría los 15 grados en algunos sectores.

El cielo luce, a su vez, lo bastante nublado como para hacerse sentir.

El sábado es cuando se empiezan a ver los cambios.

Las mínimas se muestran en aumento y en lo alto, el sol tiene su lugar.

Las marcas tienden a crecer, y la tendencia se confirma el domingo.

Para el cierre del fin de semana, algunas regiones podrían llegar a ofrecer 20º. Eso sí, algunas nubes más aparecen en lo alto.