Anuncian cortes de energía en una decena de localidades de Córdoba
Son programados por EPEC, en virtud de la realización de distintas tareas. Dónde y cuándo se producen.
Miércoles
De 07:45 a 07:50
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: localidades Villa Valeria, Del Campillo, N. Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: Barrio Centro, entre calles Av. Sabattini, Av. 9 de julio, Alem y Orgaz.
De 13:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Cairo: barrio Santa Ana en forma parcial.
Jueves
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Ampliación Pueyrredón, Anexo Pueyrredón, Alto Pueyrredón, Villa Los Pinos, Yofre Sud y Yofre "I", en forma parcial.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf y Rincón de la Reserva.
De 08:30 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: Barrio Finca del Sol.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Argüello y Autódromo en forma parcial.
De 13:30 a 16:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: Barrio Terrazas de Rio.
Domingo
De 07:30 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA VALERIA
Zona afectada: localidades Villa Valeria, Del Campillo, N. Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.