El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó el cronograma de pagos correspondiente a octubre, para jubilados y pensionados provinciales y empleados activos de la Administración Pública Provincial.

Los pasivos percibirán sus haberes el viernes 31 de octubre.

Cronograma

Viernes 31 de octubre

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Jubilados y pensionados provinciales

Lunes 3 de noviembre

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

- Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

- Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba

Martes 4 de noviembre

- Ministerio de Educación: DGIPE *

- Escalafón General Tramo Ejecución

- Contratados Servicio/Nivel

- Contratados Tribunal de Cuentas

- Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

- Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

- Personal Poder Judicial

- Personal Poder Legislativo

- Personal Defensoría del Pueblo

- Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

- Escalafón General Tramo Superior

- Escalafón Vialidad

- Escalafón Músicos

- Escalafón Cuerpo Artístico

- Escalafón Gráficos

- Escalafón Científico y Tecnológico

- Escalafón Bancarios

- Escalafón Aeronáuticos

- Inteligencia Fiscal

Miércoles 5 de noviembre

- Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

- Autoridades Poder Legislativo

- Autoridades Defensoría del Pueblo

- Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

- Autoridades Tribunal de Cuentas

- Magistrados y Funcionarios Judiciales

- Autoridades Universidad Provincial

Otros Organismos Públicos:

APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud

Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba

(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada.