El gobernador Martín Llaryora firmó este viernes en Villa Carlos Paz el convenio para la construcción de un hospital de alta complejidad en la ciudad del departamento Punilla.

Se trata de una obra clave para optimizar el acceso a servicios de salud de calidad y acompañar el desarrollo de la localidad y la región. El futuro centro hospitalario además brindará atención a miles de turistas que visitan cada año la emblemática villa serrana.

Con la firma del convenio se formalizó un compromiso asumido por el mandatario con los vecinos durante una visita a la localidad en abril pasado.

El mandatario destacó que esta obra “tiene que ser parte del futuro de Carlos Paz, para mejorar la calidad de vida. Es algo que prometimos y ahora lo vamos a iniciar”

Además, explicó que la decisión surge de la necesidad de ampliar la cobertura de salud y evitar derivaciones a otros centros de la provincia, lo que permitirá brindar atención de mayor calidad y complejidad a los vecinos y turistas.