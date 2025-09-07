Tránsito
Anuncian un corte en Monseñor Miguel de Andrea durante una semana
Es por una obra de Aguas Cordobesas. La Municipalidad de Córdoba informó que habrá desvíos en el transporte urbano.
La Municipalidad de Córdoba informó que desde la mañana de este lunes 8 de septiembre habrá un corte total en calle Monseñor Miguel de Andrea, entre 12 de Octubre y Dr. Enrique Tornú.
Será por unos trabajos que realizará la empresa Aguas Cordobesas.
Las obras serán hasta el lunes 15 de septiembre aproximadamente y por este motivo se aplicarán desvíos en la zona.
-Desvíos para vehículos particulares
- Hacia el Centro: Monseñor Miguel de Andrea → Dr. Enrique Tornú → Cayetano Silva → La Tablada → Monseñor Miguel de Andrea.
-Transporte urbano de pasajeros
- Línea 74 hacia el Centro: La Rioja → Dr. F. Garzón Maceda → Dr. Andrés Llobet → Dr. Pedro Chutro → 12 de Octubre → su ruta.
- Líneas 80 y 82 hacia el Centro: Monseñor Miguel de Andrea → Dr. Enrique Tornu → Cayetano Silva → La Tablada → Monseñor Miguel de Andrea → su ruta.