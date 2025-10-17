Anunciaron la creación de una sede de la UPC en Villa Carlos Paz

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de creación de la nueva sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Villa Carlos Paz.

Durante su discurso, el mandatario destacó que la apertura “es una bisagra en la historia de Carlos Paz” y subrayó que “la educación es un tema central, especialmente para los jóvenes del interior”.

La sede de Carlos Paz se enmarca en el programa “UPC Federal”, que suma 15 delegaciones en el interior provincial.

Llaryora anunció además la construcción de un edificio propio para la sede y el traspaso del Instituto Superior Arturo Umberto Illia a la órbita de la universidad, lo que permitirá titularizar a todo el plantel docente.

“Cuando alguien viene a invertir, ya no pregunta solo por los servicios, sino por las universidades y el talento local”, sostuvo el gobernador.

La rectora Julia Oliva Cúneo celebró el paso y afirmó que la universidad “responde a las necesidades productivas, culturales y sociales de cada territorio”, mientras que el intendente Esteban Avilés calificó la jornada como “uno de los días más importantes de las últimas décadas para la ciudad”.

La nueva sede de la UPC en Villa Carlos Paz reforzará la formación en turismo, industrias culturales e innovación tecnológica, consolidando a la ciudad como un polo educativo y productivo del Valle de Punilla.