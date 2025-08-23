Un hombre mayor de edad debió ser atendido en el Instituto del Quemado luego de haber sido asistido por personal policial que logró sacarlo de entre las llamas del interior de su domicilio en barrio Los Paraísos de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en Arquimedes 2679, donde se supone el damnificado intentaba apagar las llamas que muy rápidamente se propagaron, en principio originadas entre los residuos que se encontraban en el inmueble en estado de abandono.

Hasta el lugar se llegó personal policial y de la Dirección de Bomberos, quienes lograron rescatar al hombre y trasladarlo hasta el citado nosocomio, en el que se comprobó que presentaba quemaduras de segundo grado en sus brazos y espalda.

Personal de Bomberos investiga las circunstancias que originaron el siniestro.