La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) dispuso un incremento en las cuotas mensuales para beneficiarios voluntarios y en el aporte destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) . La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 0009/24 y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2025.

El ajuste impactará en los afiliados voluntarios sin relación de dependencia, contemplados en el artículo 8 de la Ley 9.277, así como en los beneficiarios voluntarios indirectos establecidos en el artículo 9 de la misma norma. En ambos casos, el aumento se debe a la actualización periódica de los costos prestacionales del sistema de salud provincial.

Además, Apross fijó en $12.100 el nuevo valor del Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) , que contribuye a la cobertura de tratamientos de alta complejidad y medicamentos especiales.

Cuotas para afiliados voluntarios

Las cuotas se incrementan de acuerdo al grupo etario:

De 0 a 18: $107.300.

De 19 a 35: $115.600

De 36 a 45: $140.300

De 46 a 55: $165.000

De 56 a 65: $239.400

Para +65: $255.900.

Cuotas para afiliados voluntarios indirectos

Las cuotas se incrementan de acuerdo al grupo etario:

De 00 a 18: $ 69.700.

De 19 a 35: $ 75.000.

De 36 a 45: $ 91.100.

De 46 a 55: $ 107.200.

De 56 a 65: $ 155.500.

Para +65: $ 166.200.

Con este aumento Apross busca garantizar la sustentabilidad del sistema frente al incremento de los costos en el sector salud y asegurar la continuidad de las prestaciones médicas a sus afiliados.