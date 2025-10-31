APROSS aumentó las cuotas para voluntarios y enfermedades catastróficas: cómo quedan los valores
La Administración Provincial del Seguro de Salud actualizó sus valores para afiliados; además, el aporte al fondo de enfermedades catastróficas, que desde noviembre pasará a costar $12.100.
La Administración Provincial del Seguro de Salud oficializó un aumento en las cuotas de afiliados voluntarios y del fondo para enfermedades catastróficas. Los nuevos valores rigen desde el 1 de noviembre, según se informó en el Boletín Oficial.
La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) dispuso un incremento en las cuotas mensuales para beneficiarios voluntarios y en el aporte destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC). La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 0009/24 y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2025.
El ajuste impactará en los afiliados voluntarios sin relación de dependencia, contemplados en el artículo 8 de la Ley 9.277, así como en los beneficiarios voluntarios indirectos establecidos en el artículo 9 de la misma norma. En ambos casos, el aumento se debe a la actualización periódica de los costos prestacionales del sistema de salud provincial.
Además, Apross fijó en $12.100 el nuevo valor del Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC), que contribuye a la cobertura de tratamientos de alta complejidad y medicamentos especiales.
Cuotas para afiliados voluntarios
Las cuotas se incrementan de acuerdo al grupo etario:
- De 0 a 18: $107.300.
- De 19 a 35: $115.600
- De 36 a 45: $140.300
- De 46 a 55: $165.000
- De 56 a 65: $239.400
- Para +65: $255.900.
Cuotas para afiliados voluntarios indirectos
Las cuotas se incrementan de acuerdo al grupo etario:
- De 00 a 18: $ 69.700.
- De 19 a 35: $ 75.000.
- De 36 a 45: $ 91.100.
- De 46 a 55: $ 107.200.
- De 56 a 65: $ 155.500.
- Para +65: $ 166.200.
Con este aumento Apross busca garantizar la sustentabilidad del sistema frente al incremento de los costos en el sector salud y asegurar la continuidad de las prestaciones médicas a sus afiliados.