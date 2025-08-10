La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) presentó este domingo su primer camión de consultorios médicos móviles.

Esta unidad brindará atención a afiliados y a la comunidad en general, principalmente en localidades del interior.

Según precisaron desde la Provincia, comenzará su recorrido en el norte provincial, donde hará una primera escala en la localidad de Las Arrias (departamento Tulumba), del 11 al 23 de agosto.

Incluye aparatología para realizar electrocardiogramas, instrumental odontológico de última generación y dispositivos para estudios ginecológicos.

“El objetivo es llegar a todos los lugares donde el acceso a la salud es difícil o inexistente, para que nuestros afiliados y la comunidad en general puedan tener una prevención más cercana y eficiente”, destacó el presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, durante la presentación.

La puesta en marcha de este servicio es el resultado del trabajo mancomunado entre APROSS, el Ministerio de Salud de Córdoba y el acompañamiento del sector privado, en este caso de la empresa Vittal, especializada en servicios de salud móvil.

En esta primera etapa, el camión permanecerá dos semanas en Las Arrias, para luego continuar por Quilino, Villa de Soto y otras localidades de la región, siempre en articulación con los municipios que brindan apoyo logístico y alojamiento para los equipos médicos.

Los vecinos de Las Arrias pueden reservar su turno, acercándose personalmente al Hospital Municipal Dr. Gil Garros o comunicándose telefónicamente al 3522 648957, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

El equipo registrará tus datos y te asignará el día y horario disponibles según la especialidad requerida.

Salud más cerca de todos.