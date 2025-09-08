El mercado cambiario abrió la semana con fuerte inversión tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. El dólar oficial trepó a $1.450 para la venta, con una fuerte suba de 80 pesos respecto al día viernes.

El dólar blue también acompañó la escalada: se ubica en $1.395, con un incremento de 25 pesos. Aún así, el paralelo se mantiene como el más barato frente al resto de las cotizaciones, con una brecha del 3,9, respecto del mayorista.

El tipo de cambio mayorista marcó un nuevo récord al llegar a $1.450, con una suba de 95 pesos o 7% en el día. Desde la eliminación del cepo cambiario en abril, acumula un avance de 34,5%.

La tensión también impactó en los mercados financieros. El riesgo país se acercó a los 1.100 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron caídas de hasta 15%.

Entre las bajas más importantes se destacan las del Grupo Financiero Galicia (-15%), Edenor (-13%), BBVA Argentina (-13%), Pampa Energía (-13%) y Banco Macro (-12,2%).

Pese al resultado electoral adverso, el Gobierno ratificó que mantendrá el rumbo económico. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron que no habrá modificaciones en la política cambiaria ni en el plan de ajuste fiscal.