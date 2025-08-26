La Policía Caminera informó que dos pescadores, uno de ellos sería bombero voluntario, fueron detenidos luego de iniciar un fuego en un campo cercano a la Ruta Provincial 5.

Este hecho ocurre en un contexto en el que la provincia de Córdoba se mantiene en alerta por riesgo alto de incendios a raíz de los fuertes vientos y un bajo porcentaje de humedad.

Cabe destacar que estas condiciones climáticas se mantendrían hasta el sábado, cuando se espera un cambio brusco de temperatura acompañado por lluvias y tormentas aisladas que persistirá también el domingo