Asamblea por Discapacidad en Córdoba tras la denuncia de coimas

En el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que llevó a la destitución de Diego Spagnuolo, la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad convocó a una conferencia de prensa para este lunes en Córdoba.

En un escueto comunicado manifestaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Ministerio de Salud”.

La conferencia se realizó al mediodía en Plaza San Martín y se replicó, a la misma hora, en la Plaza de Mayo en CABA.

Adelantaron que repetirán esta acción hasta el tratamiento en el Senado, en diferentes puntos del país que se irán confirmando.