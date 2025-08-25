repudio
Asamblea por Discapacidad en Córdoba tras la denuncia de coimas
Se realizó en la Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba, como también en Villa María y en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La medida surgió tras la destitución de Diego Spagnuolo frente al Andis.
En el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que llevó a la destitución de Diego Spagnuolo, la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad convocó a una conferencia de prensa para este lunes en Córdoba.
En un escueto comunicado manifestaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Ministerio de Salud”.
La conferencia se realizó al mediodía en Plaza San Martín y se replicó, a la misma hora, en la Plaza de Mayo en CABA.
Adelantaron que repetirán esta acción hasta el tratamiento en el Senado, en diferentes puntos del país que se irán confirmando.