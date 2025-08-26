Un nuevo reclamo de trabajadores del ARCA en Córdoba (ex Afip) se hará efectivo en la jornada de este martes, con una asamblea general sin atención al público, en el edificio de Bv. San Juan 325.

Con la presencia de autoridades de la AEFIP Mesa Directiva Nacional, el gremio AEFIP CORDOBA trata en esta jornada la propuesta salarial que el Gobierno Nacional determinó y que los trabajadores consideran insuficientes según nos anticipó Javier Varetto Secretario General de AEFIP CORDOBA en declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media.