Este martes, la Policía de Córdoba confirmó que un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en una vivienda ubicada en el Lote 3, Manzana 16 de barrio Cooperativa Los Paraísos, en el sudoeste de la capital.

Según las primeras pericias, la víctima habría mantenido una fuerte pelea con otro sujeto que luego lo atacó con un arma de fuego. El sospechoso fue detenido a poca distancia de la escena del crimen y quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo también se secuestró un arma de fuego, que será peritada para determinar si fue utilizada en el homicidio. La investigación está en manos de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 1, a cargo de la Dra. Lourdes Quagliatti, con la colaboración del Departamento Homicidios y la División Canes.