Así son los cortes de luz previstos para el inicio de la semana en Córdoba
Desde la EPEC disponen interrupciones varias en la provincia. Las localidades y sectores afectados, hora por hora.
Lunes
De 06:30 a 07:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios: Las Playas, Rivadavia, San Justo, General Lamadrid y San Martín, en forma parcial. barrios: Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial, Salón Royal House y Estación de Servicio Puma, en forma total.
De 07:00 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Centro, Rivadavia, Centro Sur y General Lamadrid, en forma parcial.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrios: Cruz del Norte y La Angelina, en forma total y barrio La Bancaria, en forma parcial.
Martes
De 06:00 a 06:20
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios Villa del Sur y Las Cañitas.
De 06:00 a 06:20
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf, Rincón de la Reserva, Ctalamochita, Las Rosas, Las Lilas, Del Rosario, M.T. Cabanillas, Centro y Residencial América.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por las calles Sucre, General Paz, Baigorri y Sarachaga, en forma parcial.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio El Refugio, en forma parcial.